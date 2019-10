A Bologna sfida di 'barladies' dal mondo

(ANSA) - BOLOGNA, 7 OTT - Arrivano anche dalla Nigeria e dagli Emirati Arabi Uniti e sono specializzate in 'mixology', sperimentando con gusti e abbinamenti: sono le migliori 'barladies' del mondo che si sfideranno all'ultimo cocktail a Bologna il 15 e 16 ottobre in un evento al Teatro Comunale per le finali di Lady Amarena.

Al concorso, che eleggerà la 'Regina dello shaker' nell'ambito della Bologna Cocktail Week, si sono iscritte in 4mila da tutti i continenti. Sotto le Due Torri si sfideranno le 12 finaliste per il titolo italiano e per quello internazionale.

Si tratta, spiegano gli organizzatori, dell'unico concorso internazionale della 'mixology in rosa', ideato nel 2015 da Fabbri 1905 per celebrare il centenario dell'Amarena Fabbri e che da allora coinvolge e premia le signore dei cocktail.