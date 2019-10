La Perla: siglata pre-intesa su Cigs

(ANSA) - BOLOGNA, 3 OTT - Sottoscritta in Regione Emilia-Romagna, un'intesa sulla vertenza La Perla che prevede il ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria per 6 mesi rinnovabili per altri 6 e un piano di incentivi all'esodo volontario e pre-pensionamenti. A siglarlo il presidente regionale, Stefano Bonaccini. i sindacati Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uilte-Uil e i rappresentanti dei lavoratori e dell'azienda.

"Una lunga trattativa, ma un primo risultato importante - osserva Bonaccini in una nota - abbiamo firmato una pre-intesa con azienda e sindacati che porteremo a Roma, quale base per l'accordo definitivo. Davvero un passo avanti fondamentale - ha aggiunto - per salvare quelle che per noi sono le cose più importanti: produzione nel territorio e posti di lavoro".

Nell'azienda bolognese, storico marchio della lingerie italiana erano stati annunciati 126 licenziamenti. La pre-intesa farà da cornice a un accordo che andrà definito a partire da martedì 8 al Tavolo convocato al ministero dello Sviluppo economico.