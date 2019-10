La gastronomia di Modena in mostra

Modena mette in mostra i tesori culinari del suo territorio nella tradizionale tre giorni di 'Gusti.a.Mo' (alla quarta edizione, dall'11 al 13 ottobre). "Un evento per valorizzare la prima provincia in Italia per numero di prodotti Dop", spiega il presidente di 'Piacere Modena', realtà organizzatrice, Pierluigi Sciolette. La manifestazione, col patrocinio di Comune e Provincia di Modena, Camera di Commercio e della Regione Emilia Romagna, quest'anno vedrà al centro il tema della musicalità del cibo; il secondo giorno, il 12 ottobre, coincide, non a caso, con la data di nascita di Luciano Pavarotti. Ad aprire il fine settimana - che vedrà anche un omaggio alle figure di Raina Kabaivanska e Mirella Freni, il talk show inaugurale, quest'anno ospitato nelle sale del Palazzo Ducale.