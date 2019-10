Universo Ferrari,oltre 14mila visitatori

(ANSA) - MARANELLO (MODENA), 1 OTT - Si è concluso ieri con oltre 14.000 visitatori Universo Ferrari, l'evento di settembre in una struttura creata appositamente a bordo della pista di Fiorano. Il Gruppo ha accolto clienti e appassionati da tutto il mondo, riunendo a pochi passi dalla sede storica tutte le sue realtà, dalle vetture classiche a quelle contemporanee, dalle imprese del motorsport al lifestyle delle Gran Turismo.

Per 30 giorni Universo Ferrari è stato il centro di ogni attività del Cavallino Rampante. Qui sono state svelate in anteprima mondiale la F8 Spider e la 812 GTS e sempre qui sono state mostrate le tre coppe vinte dalla Scuderia Ferrari nel corso dell'evento. E' stata anche esposta l'intera gamma, la più ricca e completa di sempre. Nel corso dell'evento la Pista di Fiorano si è animata con tante novità, fra cui le primissime prove su pista delle Ferrari Monza SP1 e SP2, le capostipiti di 'Icona' presentate lo scorso anno, per alcuni clienti in lista d'attesa.