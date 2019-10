Imprese, crescono del 3,5% gli addetti in regione

Crescono gli addetti all'impresa in Emilia-Romagna: nell'ultimo anno, da aprile 2018 a marzo 2019, sono aumentati del 3,5% e superano quota un milione e 700mila. Un aumento in linea con quello italiano (+3,7%), spinto in particolare dai dipendenti (+4,2%) rispetto agli indipendenti (+0,6%). È quanto emerge da un'analisi di Unioncamere Emilia-Romagna. La crescita degli addetti non è diffusa in modo omogeneo per i diversi settori. È forte nei servizi (+4,1%), in particolare quelli diversi dal commercio (+4,9%). Dall'industria arriva l'altro grande apporto alla crescita (+2,6%). Bene gli addetti in agricoltura (+3,6%). Ritorna in positivo la tendenza anche nelle costruzioni (+1,4%).