Dalla suonò da busker, targa a Ferrara

(ANSA) - FERRARA, 30 SET - 'Qui suonò Lucio Dalla il 22 agosto 1989 durante il Ferrara Buskers Festival': il prossimo 4 ottobre sarà inaugurata in Piazzetta San Michele a Ferrara la targa dedicata al grande musicista che 30 anni fa a sorpresa suonò il clarinetto in stile buskers. È lo stesso luogo in cui l'artista bolognese si fermò a suonare ed è un ricordo d'onore semplice ed informale che la città e il Festival fanno al musicista: era il pomeriggio del 22 agosto del 1989 e il Ferrara Buskers Festival era nato solo da due anni.

Lucio Dalla volle rendergli omaggio, mettendosi a disposizione, offrendo la sua arte al pubblico casuale, tagliando ogni distanza creata dal palco o dai riflettori della tv, proprio come un vero busker, in un momento storico in cui non esistevano eventi di questo tipo: si esibì a sorpresa con il chitarrista Jimmy Villotti insieme al Trio Blues Jeans.