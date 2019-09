Stalking alla ex, arresti domiciliari

E' finito agli arresti domiciliari un 30enne bolognese di originario di Jesi, già denunciato per stalking ma tornato comunque alla carica perseguitando a lungo la sua ex compagna. Un anno fa era stato colpito dalla misura del divieto di avvicinamento alla donna e al loro bambino. Il giudice gli aveva anche intimato di non comunicare con loro. Lui però non ha mai smesso di importunare la sua ex con sms, telefonate e chat whatsapp di minacce di morte, con l'intento di turbare e rendere impossibile la vita della giovane donna. Lei però si è rivolta ai carabinieri di Brecce Bianche ad Ancona ed è riuscita a ritrovare la forza di denunciare quanto le stava accadendo. Il pm Valentina Bavai ha coordinato le indagini, il gip del Tribunale di Ancona ha emesso il provvedimento cautelare, notificato a Bologna.