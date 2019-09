In 21.000 per Race for The Cure Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 22 SET - Sono state 21.000 - facendo segnare il nuovo record di adesioni - le persone che hanno partecipato alla 13/a edizione della 'Race for The Cure' di Bologna, manifestazione organizzata dalla 'Susan G. Komen Italia' per la lotta ai tumori del seno.

A dare il via ufficiale alla corsa partita dai Giardini Margherita è stata la vicesindaca della città emiliana, Marilena Pillati. "Vorrei rivolgere un pensiero a tutte le Donne in Rosa - ha osservato - le donne che stanno lottando e oggi non possono essere qui con noi: Bologna è con loro. Forza, non bisogna mai mollare".

La corsa rappresenta il momento culminante di una tre giorni dedicata alla lotta ai tumori al seno in cui un ruolo importante gioca anche il 'Villaggio della Salute' dove gli specialisti dell'Ausl di Bologna hanno dato il loro contributo alla promozione della salute femminile con oltre 220 prestazioni gratuite di senologia, ginecologia, podologia, pneumologia, dermatologia ed endocrinologia.