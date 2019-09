Influencer al Social Travel Summit

(ANSA) - RIMINI, 20 SET - Il Social Travel Summit, meeting internazionale di blogger e influencer specializzati in turismo, sbarca per la prima volta in Italia: sarà Ravenna, al Museo Classis, ad ospitare, dal 23 al 25 settembre, la sesta edizione del raduno. Oltre cento i partecipanti, tra esperti di web marketing turistico e rappresentanti delle destinazioni di viaggio più attive nel settore digitale. Saranno presenti 50 travel blogger in arrivo da Germania, Austria, Regno Unito, Usa, Canada, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Scandinavia, Brasile, Spagna e Australia. Obiettivo della due giorni comparare e condividere le migliori pratiche e strategie utili allo sviluppo dell'industria turistica di oggi e di domani. In programma approfondimenti su come migliorare il posizionamento di una località turistica su Google e su come influenzare le scelte di viaggio dei clienti.

Fondato nel 2014, il Social Travel Summit è organizzato dal network di travel influencer iAmbassador, in collaborazione con TravelDudes e Reiseblogger Kollektiv. L'edizione ravennate è promossa da Apt Servizi Emilia-Romagna in collaborazione tra gli altri con il Comune di Ravenna.