Documentario su Zucchero a 'Seeyousound'

(ANSA) - BOLOGNA, 19 SET - Sarà Bologna ad ospitare l'anteprima assoluta di 'Zucchero: nudo e crudo', documentario del regista Vittorio Bongiorno che ha seguito il bluesman emiliano nella serie di 22 concerti con i quali, tra il 2016 e il 2017, portò all'Arena di Verona il nuovo disco 'Black Cat'.

Il documentario, che fa parte di 'Wanted' (The best collection), cofanetto con il meglio di oltre 30 anni di musica di Zucchero, sarà presentato il 30 settembre al cinema Medica Palace tra le pellicole selezionate per 'Seeyousound', primo Festival in Italia dedicato al cinema a tematica musicale, che sbarca per la prima volta a Bologna dal 29 settembre al 2 ottobre. Nato nel 2015 a Torino, dove si svolge l'edizione principale, dal 2018 il progetto è diventato itinerante, toccando Pisa, Lecce e Palermo.

A 'Seeyousound' sarà inoltre presentato l'1 ottobre - per la prima volta in Italia - 'Punk!', prodotto da Iggy Pop insieme a John Varvatos, icona nel mondo della moda: la docuserie in quattro episodi sarà trasmessa da Sky Arte Italia.