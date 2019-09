Bike blogger alla Gf Marco Pantani

(ANSA) - RIMINI, 19 SET - È in occasione della Granfondo Marco Pantani di Cesenatico, la 10/a e ultima tappa, da venerdì 20 settembre a domenica 22, della stagione 2019 dei viaggi stampa che rientrano nel progetto di promozione e valorizzazione delle Granfondo dell'Emilia-Romagna da parte di Apt Servizi in collaborazione con il Consorzio Terrabici.

Nella città natale dell'indimenticato campione sono in arrivo bike blogger e giornalisti da Austria, Germania e Regno Unito.

Il programma prevede un bike tour sabato mattina nell'entroterra romagnolo con passaggi a Montevecchio, Bertinoro, Fratta Terme e Longiano per vedere il passaggio nel percorso bike degli atleti dell'Ironman di Cervia e nel pomeriggio il Memorial Pantani 2019 con i professionisti del circuito World Tour e la nazionale italiana del CT Davide Cassani.

Appuntamento clou domenica 22 con la partecipazione alla edizione 2019 della Granfondo Marco Pantani con i suoi tre percorsi in programma: il corto non competitivo di 73 chilometri con 660 metri di dislivello, il medio di 107 chilometri con 1254 metri e il lungo di 147 chilometri e 2700 metri.(ANSA).