A Bologna 'Race for the cure'

"Alla prima edizione della Race for the cure hanno partecipato 5000 persone di cui 200 donne in rosa. L'anno scorso ci sono state quasi 20.000 presenze, con 1300 donne con la shirt rosa. Non vuol dire che ci sia stato in tredici anni un aumento dei tumori del seno, ma il dato spiega quanto sia cambiato l'atteggiamento nei confronti della malattia: se prima era qualcosa da nascondere come una sorta di colpa, oggi invece non temono di manifestare il loro stato, anche come sostegno nei confronti di altre donne". Così Carla Faralli, presidente del comitato regionale Susan G. Komen Italia, ha presentato la tre giorni di lotta ai tumori al seno, a Bologna ai giardini Margherita dal 20 al 22 settembre, che si chiuderà il 22 con le corse competitive e non competitive. A Bologna 'Donne al centro', è lo spazio di Komen, realizzato con le Breast unit delle Aziende Usl e ospedaliero universitaria Sant'Orsola-Malpighi all'ospedale Bellaria che ospita attività gratuite utili al benessere psico-fisico.