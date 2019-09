Musica: premio Mei per Morgan e Negrita

(ANSA) - FAENZA (RAVENNA), 14 SET - Morgan, Negrita, Marlene Kuntz, Ginevra Di Marco e Cristina Donà sono fra i premiati al Mei 2019, manifestazione dedicata alla scena musicale indipendente italiana, che dal 4 al 6 ottobre a Faenza (Ravenna) celebra 25 anni dalla fondazione.

A Morgan andrà il premio Mei alla carriera, a Di Marco-Donà il premio speciale del meeting per il loro progetto discografico, ai Negrita il Radio Rai Live per 25 anni di carriera, ai Marlene Kuntz il Premio Ciampi - dedicato al cantautore scomparso 40 anni fa - per trent'anni di attività.

Premi anche per Giovanni Truppi (miglior artista indipendente), Fulminacci (miglior esordio indipendente dell'anno), Viito (miglior progetto indie), Tredici Pietro (hip hop), It's Up 2U! (miglior contest italiano) e Mòn (miglior gruppo indipendente 2019). La sera di sabato 5 ottobre ci sarà la 'notte bianca', con i concerti di Morgan e Negrita in piazza del Popolo; il 6 la finale del concorso Mei Superstage proporrà le migliori novità emergenti del panorama indipendente.