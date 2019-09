Ubriaco contro mano su A14 nel Ravennate

(ANSA) - RAVENNA, 13 SET - Con l'auto ha imboccato contromano l'autostrada e per giunta con un tasso alcolemico di 2.5: cioè ben cinque volte il limite di 0.50 consentito dalla legge per mettersi al volante. Un automobilista di 54 anni è stato denunciato ieri notte alle porte di Ravenna dalla Polizia Stradale ravennate inviata sul posto dal centro operativo della Polstrada di Bologna in seguito a diverse segnalazioni di automobilisti per quell'uomo che viaggiava contromano sull'A14 fra l'area di servizio Sant'Eufemia Ovest e lo svincolo per la frazione ravennate di Fornace Zarattini.

Verso le 22.45 la pattuglia, con il sistema "safety-car" per rallentare il traffico ed evitare così incidenti, si è dunque immessa sulla carreggiata dove era stata segnalata la vettura contromano: quindi, in prossimità di Fornace Zarattini, ha intercettato l'auto in questione , una Volkswagen Polo , che nel frattempo si era dovuta fermare a causa del grave danneggiamento di una ruota dovuto alla collisione con il guard-rail centrale.