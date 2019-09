Forlì, McCurry apre Festival Buon Vivere

(ANSA) - FORLÌ, 9 SET - Sarà l'incontro con il fotografo Steve McCurry ad aprire la decima edizione del 'Festival del Buon Vivere', la rassegna in programma dal 20 al 29 settembre nel Complesso museale di San Domenico a Forlì e in altri luoghi della Romagna. Proprio 'Incontri' è il titolo scelto per la kermesse, che si propone di riflettere e far riflettere su temi come l'economia etica, il bene comune, l'uguaglianza, la giustizia, l'innovazione e la sostenibilità.

Durante la conferenza stampa di presentazione in Regione, l'assessore alla Cultura, Andrea Corsini, ha rimarcato l'assenza di esponenti del comune di Forlì: "Ci avrebbe fatto piacere, li abbiamo invitati, ma hanno preferito non venire".