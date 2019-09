Gino Paoli e Ruggeri a 'Poesia Festival'

(ANSA) - MODENA, 7 SET - Poesia protagonista dal 16 al 22 settembre in nove comuni modenesi: oltre 50 fra grandi autori e giovani promesse testimonieranno la vitalità della poesia oggi (tra loro Mariangela Gualtieri, Gian Mario Villalta, Giusi Quarenghi, Umberto Fiori, Antonio Riccardi), ma saliranno sui palchi sparsi per le colline anche artisti del calibro di Gino Paoli, Danilo Rea, Enrico Ruggeri ed Enzo Gragnaniello, per oltre trenta eventi in 7 giorni, tutti gratuiti. Ci sarà spazio anche per scrittori come l'olandese Connie Palmen e Guido Conti, attori come Fabio Testi e Ilaria Drago, che concorreranno a dar voce al nostro tempo in una cornice che è uno dei grandi repertori di bellezza, arte, gastronomia ed eccellenze produttive del nostro Paese.

Gino Paoli sarà al teatro Fabbri di Vignola il 18 settembre, mentre il 20 a Modena si esibiranno le attrici vincitrici delle passate edizioni del Premio Reiter, in un appuntamento dedicato ai tre Bertolucci: Attilio, poeta, e i figli Giuseppe e Bernardo, registi e sceneggiatori.