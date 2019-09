Marconi, 915mila passeggeri ad agosto

(ANSA) - BOLOGNA, 4 SET - Un altro mese di crescita per l'Aeroporto Marconi di Bologna: ad agosto i passeggeri sono stati oltre 900 mila (914.094), con un incremento del 7,8% sullo stesso mese del 2018.

In particolare, i passeggeri su voli internazionali sono stati oltre 700 mila (esattamente: 735.336) con una crescita significativa sul 2018 (+11,9%), mentre quelli su voli nazionali sono stati oltre 170 mila (178.758), in flessione su agosto 2018 (-6,4%). Nel periodo gennaio-agosto 2019 i passeggeri complessivi del Marconi sono stati quasi 6 milioni e 300 mila, per l'esattezza 6.274.818, per una crescita annua del 9,7%. I movimenti aerei sono aumentati del 7,9% (48.783) mentre le merci sono lievemente diminuite (25.350 tonnellate, -4,3%).