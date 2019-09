Una bimba di quattro anni è morta in seguito a un incidente stradale avvenuto ieri sera a Medicina, nel Bolognese. Era in macchina con la sorella di 14 anni, sulla Fiat Punto guidata dalla madre, 32 anni, anch'esse rimaste ferite, ma non sono in pericolo. Ricoverata all'ospedale Maggiore, la piccola è deceduta in mattinata. Per cause da accertare, la donna avrebbe perso il controllo dell'utilitaria che è finita fuori strada andando a schiantarsi contro un muretto sulla via San Vitale Ovest.