Da Uk e Canada sulla Via matildica

Tre giornaliste, due dal Regno Unito, una dal Canada, saranno in Emilia-Romagna, dal 4 al 7 settembre, alla scoperta dei territori, nella provincia di Reggio Emilia, attraversati dal Cammino 'Via Matildica del Volto Santo', che fa parte del Circuito regionale di 18 Cammini per viandanti e pellegrini (www.camminiemiliaromagna.it).

La Via Matildica del Volto Santo è un antico Cammino (140 chilometri in Emilia-Romagna) che collega la città di Mantova a Lucca, passando per Reggio Emilia, toccando suggestivi borghi e antichi castelli nelle terre di Matilde di Canossa (www.viamatildica.it).

Il tour, coordinato da Apt Servizi Emilia-Romagna, è realizzato in collaborazione con l'Associazione Via Matildica del Volto Santo, il Parco nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano, i comuni di Carpineti, Toano e Vezzano, l'Ufficio per i Beni Culturali della Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla.

Dal Regno Unito arrivano Kate Bolton Porciatti, che scrive per il 'Telegraph Online' e per 'Italy magazine.com'. Sarà presente anche la connazionale Theresa Thompson del settimanale di notizie turistiche 'Timeless Travel' e dal Canada la reporter Jennifer Weatherhead Harrington, che scrive per la testata online 'Travel & Style Magazine'.

L'offerta di turismo slow e dell'esperienza del Circuito dei 18 Cammini dell'Emilia-Romagna, ha goduto di un riconoscimento mediatico internazionale lo scorso 23 agosto, nell'edizione online della rivista bisettimanale statunitense 'Forbes' (oltre 70milioni di visitatori unici al mese).(ANSA).