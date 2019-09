Scomparsi Piacenza, sopralluogo del Ris

Sono in corso i rilievi dei carabinieri del Ris nell'abitazione di Massimo Sebastiani, l'operaio 45enne indagato per l'omicidio di Elisa Pomarelli: i due amici sono scomparsi da domenica 25 agosto.

Nella casa dell'uomo sono arrivati anche gli avvocati di Sebastiani, Mauro Pontini e Vittorio Antonini insieme alla criminologa Roberta Bruzzone. I carabinieri stanno eseguendo una serie di accertamenti irripetibili dentro il pollaio della casa in località Campogrande di Carpaneto, dove sono state trovate tracce di combustione e bruciature sulle quali sono in corso indagini: non si esclude che la ragazza possa essere stata uccisa lì. Sul posto anche i legali nominati dalla famiglia della giovane, gli avvocati Paolo Lentini e Alida Liardo del Foro di Piacenza. Nel pomeriggio è previsto in prefettura a Piacenza un summit per fare il punto della situazione, soprattutto riguardo alle ricerche dell'uomo.



