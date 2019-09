Apre l'esposizione Universo Ferrari

Universo Ferrari, la prima esposizione dedicata al mondo Ferrari nella sua sede storica, apre oggi le porte per visite esclusive che si terranno nel corso del mese. L'iniziativa si tiene a bordo della pista di Fiorano, in una grande struttura dove sono rappresentate le diverse realtà che rendono unica la Casa di Maranello.

Un percorso espositivo inedito offre ai visitatori un'esperienza immersiva, che consente di conoscere da vicino una leggenda e un simbolo universale, al vertice dei marchi più forti al mondo.

Punto di partenza, la passione del fondatore, da cui tutto ebbe inizio: le corse. Al centro di una grande sala la SF90, la monoposto dell'attuale Campionato di F1, rappresenta la Scuderia Ferrari, la squadra più vincente di sempre che quest'anno festeggia i suoi 90 anni. Una sala successiva è dedicata alle 'Ferrari Classiche', la celebre officina che custodisce la trasformazione dei modelli Ferrari in icone, di cui cura il perfetto restauro e la manutenzione. Protagonista della sala è la 250 GTO del 1962, fra le Ferrari più note e contese dai collezionisti.

La sala successiva è suddivisa in due spazi. Il primo, sottolineato dalla presenza di una LaFerrari Aperta del 2016, è per lo spirito lifestyle; il secondo, ben rappresentato da una FXX-K Evo del 2017, è lo spirito delle competizioni, di chi punta alla massima performance.

Un mondo importante dell' 'Universo Ferrari' sono èpo i campionati a ruote coperte. Ecco allora prendere la scena, accanto a una 488 GTE, il trofeo vinto quest'anno da Ferrari alla 24 Ore di Le Mans. A coronamento del percorso viene esposta l'intera gamma di Ferrari, mai così ricca e completa come nel 2019: l'ultimo modello è la SF90 Stradale, la prima supercar ibrida di serie nella storia Ferrari. Chiudono il percorso le Ferrari Monza SP1 e SP2 del 2018. Sono le capostipiti di 'Icona', una nuova serie speciale limitata che traccia un ponte fra il passato e il futuro della Casa automobilistica. Le porte di 'Universo Ferrari' si apriranno a tifosi e appassionati nei fine settimana del 21 e 22 settembre e del 28 e 29 settembre. (ANSA).