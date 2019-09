Incidenti, due investimenti mortali

Due investimenti mortali sulle strade dell'Emilia-Romagna, nella serata di ieri, sabato 31 agosto. A Ravenna, in località Cà Bosco, un uomo di 61 anni, italiano, è stato travolto sulle strisce in via Sant'Alberto, proprio mentre attraversava. Alla guida dell'auto c'era un ottantenne, a quanto pare negativo all'alcol test. La zona era molto buia e insieme al 61enne c'era una seconda persona, che si è riuscita a salvare. E' successo poco prima delle 22. Nel Parmense, a Coltaro, verso le 20.30 è morto un operaio indiano di 47 anni, colpito da un'auto mentre era in sella a una bicicletta, lungo la provinciale per Colorno.