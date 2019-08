Scomparsi a Piacenza, ricerche serrate nei boschi

Sono riprese in provincia di Piacenza le ricerche di Massimo Sebastiani ed Elisa Pomarelli, la coppia di amici di 45 e 28 anni scomparsa da quasi una settimana. Una vicenda che ha assunto i tratti di un fitto mistero e sulla quale la procura di Piacenza ha aperto un fascicolo per sequestro di persona. Le operazioni di ricerca, coordinate dalla prefettura emiliana, proseguiranno anche domani e vedono impegnati centinaia di soccorritori tra cui vigili del fuoco, protezione civile, soccorso alpino e unità cinofile.

Sul fronte delle indagini, condotte dai carabinieri, sono tante le segnalazioni e le testimonianze che continuano a giungere da parte della gente. Il titolare dell'area di servizio di Carpaneto in cui l'uomo è stato ripreso dalle telecamere nel pomeriggio di domenica scorsa ha riferito che il 45enne appariva nervoso e trafelato, e per giustificare la sua presenza in quel momento, ha riferito: "Elisa oggi non è voluta venire con me a fare un giro in campagna".

Data ultima modifica 31 agosto 2019 ore 14:05