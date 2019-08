Bimbi-cuochi in cucina con chef stellati

(ANSA) - MODENA, 31 AGO - Modena sarà il 5 e 6 ottobre la capitale della cucina 0-12 con l'ottava edizione di 'Cuochi per un giorno', Festival nazionale di cucina per bambini. Decine gli eventi, gli stand e i laboratori in programma: grandi chef come Luca Marchini, Filippo Saporito, Daniele Reponi, Stefano Pinciaroli, Marta Pulini guideranno i piccoli cuochi nella preparazione di numerose ricette, dagli antipasti ai dolci, e i bambini cucineranno sulle note dei giovani musicisti dell'Istituto superiore di studi musicali 'Vecchi-Tonelli' di Modena. Appuntamento al Club La Meridiana, alle porte della città.

Lo scorso anno oltre seimila bimbi hanno messo le 'mani in pasta' per realizzare ricette pensate apposta per loro. Charity partner dell'edizione di quest'anno sarà la Fondazione Mission Bambini, che sostiene in Italia e nel mondo progetti di assistenza sanitaria, educazione ed emergenza rivolti ai più piccoli: in 19 anni di attività ha sostenuto più di 1,4 milioni di bambini, finanziando 1.600 progetti di aiuto in 75 Paesi.