Cade mentre fa bagno nel fiume Trebbia, soccorso

È stato necessario l'intervento del soccorso alpino e dei vigili del fuoco per salvare un uomo di 58 anni di Brescia che, nella tarda mattinata, è rimasto ferito mentre faceva il bagno nel fiume Trebbia, in provincia di Piacenza. I soccorritori, insieme al 118 e ai carabinieri, sono accorsi vicino a Bobbio dopo che l'uomo, ferito seriamente alla testa e al torace a causa di una violenta caduta, si era accasciato in cima a uno scoglio in mezzo al fiume. Raggiunto con un gommone, l'eliambulanza lo ha poi trasportato in volo all'ospedale Maggiore di Parma, ma non sarebbe in pericolo di vita.