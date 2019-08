Bologna,si chiude Burattini con Wolfango

(ANSA) - BOLOGNA, 27 AGO - 'Il barbiere di Siviglia' con i Burattini di Riccardo e il Gruppo ocarinistico budriese il 29 agosto, 'E partì la fiumana' di e con Romano Danielli per burattini attori e musiche popolari il 3 settembre, concluderanno la rassegna 'Burattini a Bologna con Wolfango' nella Corte d'onore di Palazzo d'Accursio (ore 21), che dal 20 giugno ha totalizzato 3.600 presenze. Padrino dell'evento il cantautore Andrea Mingardi.

'Il barbiere di Siviglia', consigliato dai sei anni e oltre, è una fusione originale del libretto d'opera per il teatro di burattini con le musiche per settimino di ocarine. Rievoca invece la vita e la storia del pittore Giuseppe Pellizza da Volpedo (1868-1907) 'E partì la fiumana', per un pubblico adulto e con in scena dodici burattini. Il 14 settembre, dalle ore 17.30 con ritrovo al Museo della storia di Bologna, visita guidata con i burattini di Riccardo e la guida Micol alla scoperta dell'arte di Wolfango con visita alla casa studio dell'artista.