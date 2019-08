Radioimmaginaria a Stoccolma per sciopero clima

Ci sarà anche una delegazione di Radioimmaginaria oggi allo sciopero del clima a Stoccolma. Dieci ragazzi della web radio bolognese, che oggi conta più di 300 speaker tra adolescenti provenienti da 50 città di otto Paesi diversi, sono arrivati nella 'patria' di Greta Thunberg dopo 24 giorni di viaggio in Apecar dalla sede nazionale di Castel Guelfo (Bologna).

I giovani, divisi in due gruppi da 5, hanno percorso quasi 5mila chilometri, dandosi il cambio a metà strada e superando non poche difficoltà oggi sono approdati a Stoccolma. Dopo il presidio davanti al Parlamento svedese per lo sciopero per il clima, i ragazzi andranno a casa di Greta Thunberg e poi a un evento all'ambasciata italiana nel corso del quale saranno piantati dieci alberelli di quercia che avevano portato dall'Italia come compensazione delle emissioni del loro mezzo. A Stoccolma i ragazzi vogliono capire da dove è partita la "rivoluzione" messa in moto da Greta, vedere la sua scuola, i luoghi dove è iniziata la protesta.