Trovato morto in pozza sangue, indaga la Polizia

Sono in corso accertamenti della Polizia per chiarire le cause della morte di un 52enne del posto trovato nel tardo pomeriggio di ieri riverso in una pozza di sangue all'interno del suo appartamento di vicolo Montini in centro a Faenza, nel Ravennate. Sul posto, oltre al Pm di turno, Silvia Ziniti e agli agenti del locale Commissariato, sono intervenuti gli investigatori della squadra Mobile di Ravenna e gli operatori della Scientifica.

Le prime verifiche fanno propendere per l'incidente anche se al momento non sono escluse altre ipotesi, come l'omicidio o il gesto volontario.



Data ultima modifica 22 agosto 2019 ore 12:07