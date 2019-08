Sanità: 465 missioni dell'Elisoccorso notturno

Sono state 465 missioni compiute sul territorio regionale dall'Elisoccorso notturno del 118, servizio che compie un anno di vita. Le miglia percorse sono state 44.000 e 366 le ore di volo. Le missioni - partite dall'eliporto dell'Ospedale Maggiore di Bologna - sono state 395 nei territori di Bologna, Modena e Ferrara; 46 in quelli di Parma, Piacenza e Reggio Emilia e 24 in Romagna.

Quelli archiviati, sottolinea il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, sono "risultati importanti per un servizio all'avanguardia, fondamentale per intervenire nelle situazioni di maggiore emergenza in tutto il territorio regionale".

Attivo dal Ferragosto 2018, l'elisoccorso notturno è intervenuto 252 volte per soccorrere traumi e 213 per patologie non traumatiche. Sono 62 gli infermieri ad avere volato con 15 medici rianimatori e 10 piloti. Al lavoro all'eliporto del 'Maggiore', 12 uomini del servizio anti-incendio e 6 tecnici. Le piazzole di atterraggio e decollo sono 253 su tutto il territorio regionale.



