'Hey Joe', due giorni di spettacoli

Decine di artisti si esibiranno in piazza Maggiore a Bologna, il 24 e 25 agosto per 'Hey Joe', la manifestazione in ricordo di Padre Marella, il 'sacerdote di strada' scomparso 50 anni fa, promossa dall'omonima associazione a sostegno di 'Cucine popolari', 'Civibo' e 'Amici di piazza Grande'. Il 24 agosto, dalle ore 14 alle 24, esibizioni del corpo di ballo dell'Emporio Danza Fabio Gabusi, di cabarettisti e spettacoli di varietà. Il 25, dalle 10, dopo la messa in San Petronio, lezioni spettacolo di ballo con Tony Cucaro e le band del Music Studio. Alle 12.30 il tradizionale pranzo offerto da Camst nel 'crescentone' per 250 persone in condizione di disagio con la grande torta di Gino Fabbri. Poi, presentati dai Gemelli Ruggeri, Silvia Parma, Raffaele Donini e Franz Campi, si esibiranno Andrea Mingardi, Jimmy Villotti, Maurizio Solieri, Iskra Menarini, Beppe Maniglia, Ivano Zanotti, Roberta Giallo, Paolo Mengoli, i 'Vecchioni' ex bambini del piccolo coro dell'Antoniano e molti altri.