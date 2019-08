Furto in supermercato,denunciate 4 mamme

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 16 AGO - Hanno fatto 'razzia', con i figli al seguito, in un supermercato di Correggio, nel Reggiano, e poi hanno mostrato ai Carabinieri - impegnati in controlli nei pressi del parcheggio della struttura - uno scontrino fiscale le cui voci non corrispondevano ai generi alimentari, prodotti di bellezza e per la casa caricati in auto. Protagoniste della vicenda quattro mamme, tra i 21 e i 46 anni, denunciate dai militari con l'accusa di concorso in furto aggravato.

Vista la discrepanza tra la merce segnata nello scontrino e quella presente nell'auto, gli agenti dell'Arma hanno esaminato i filmati della videosorveglianza del negozio che hanno immortalato le quattro donne in azione: sugli scaffali sono stati rinvenute le scatole dei beni trafugati lasciate esposte per evitare che si azionasse il dispositivo antitaccheggio.

La refurtiva è stata restituita al supermercato, il cui titolare ha sporto denuncia per furto. Le donne, condotte in caserma sono state rilasciate con a carico la denuncia.