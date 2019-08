Cinema, al via 'Concorto Film Festival'

(ANSA) - PIACENZA, 16 AGO - Sono 52 i film in selezione da trenta Paesi, di cui 18 anteprime italiane (sette cortometraggi in arrivo da Cannes), che si contenderanno l'Asino d'oro alla 18/a edizione del 'Concorto Film Festival', rassegna internazionale di corti in programma dal 17 al 24 agosto a Pontenure (Piacenza).Oltre ai titoli in concorso-valutati da una giuria internazionale con Violetta Bellocchio, Sigrid Hadenius, Emilia Mazik, Alexander Stein, Neil Young - sono in programma focus tematici su Russia e Portogallo: in particolare per il primo, spiegano i curatori, punti di riferimento sono film come 'Closeness' di Balagov o 'Loveless' di Zvyaginstev, premiati a Cannes nel 2017, espressione di un cinema potente dal punto di vista visivo ed emotivo.Il festival è nato nel 2002 per iniziativa di alcuni amici appassionati di cinema; i film iscritti sono passati dai 72 della prima edizione agli oltre 3.500 delle ultime. 'Concorto' fa parte della delegazione italiana al festival mondiale di cortometraggi di Clermont-Ferrand.