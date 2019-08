Rubano portafogli, denunciati a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 15 AGO - Si sono impossessati di due portafogli, trafugati da due borse ieri in tarda mattinata a Villa Revedin a Bologna, per poi cercare di allontanarsi salendo su un autobus. Protagonisti della vicenda una donna italiana di 35 anni e un uomo maghrebino di 40 anni fermati e denunciati dalla Polizia per furto in concorso. A far intervenire gli agenti, l'allarme lanciato da altre persone presenti a Villa Revedin che hanno fornito la descrizione dei due fuggitivi.

La coppia è stata fermata dai poliziotti sul bus: uno dei portafogli è stato trovato in una borsa in loro possesso, l'altro sotto un sedile del mezzo. La refurtiva è stata riconsegnata i proprietari. Per la coppia è scattata invece la denuncia.