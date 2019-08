Meningite fulminante, morto 56enne Forlì

(ANSA) - FORLI', 13 AGO - E' morto all'ospedale di Forlì stroncato da una meningite fulminante. Si tratta di un forlivese di 56 anni, giunto al Pronto Soccorso del 'Morgagni-Pierantoni' la notte scorsa. Nonostante il prodigarsi dei sanitari l'uomo è morto poche ore dopo il ricovero. Il servizio di igiene pubblica è stato immediatamente allertato per il caso di sepsi meningococcica, una malattia che si diffonde per via aerea e l'unica forma di prevenzione è la vaccinazione.

Come previsto dagli appositi protocolli è stata avviata l'inchiesta epidemiologica. Si sono così individuati i contatti precedenti, fra famigliari e conoscenti, della persona deceduta, dando loro tutte le informazioni sulla malattia e sui provvedimenti da adottare. Già iniziata per loro la profilassi antibiotica.