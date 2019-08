Incendio in un'azienda nel Ferrarese

(ANSA) - CENTO (FERRARA), 12 AGO - Questa notte un vasto incendio ha devastato a Cento, nel Ferrarese, l'azienda Chimiart, che produce detergenti industriali e prodotti chimici per autoveicoli e abitazioni. Il rogo, scoppiato per cause ancora da accertare, è stato domato dai vigili del fuoco, intervenuti con dieci squadre, attorno alle 10 del mattino.

Terminate le operazioni di spegnimento sono cominciati i rilievi dei tecnici dell'Arpae. Dai controlli operati sulla ricaduta dei prodotti di combustione, come idrocarburi, monossido di carbonio e acido cloridrico, i "valori registrati sono congrui ai valori di riferimento ambientali esistenti, e nessuna di queste sostanze è risultata presente in concentrazioni critiche", ha fatto sapere Arpae. I tecnici hanno eseguito inoltre misurazioni intorno allo stabilimento, senza riscontrare valori alterati, e anche la centralina di monitoraggio Arpae in Via Parco del Reno, non ha evidenziato "variazioni di rilievo degli ossidi d'azoto".