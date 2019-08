Il 14 si balla in piazza con la Filuzzi

(ANSA) - BOLOGNA, 12 AGO - "E' una festa per tutta la città che vogliamo diventi un appuntamento annuale". Così l'assessore alla cultura del Comune Matteo Lepore ha presentato 'La Filuzzi in piazza', serata dedicata al tipico ballo bolognese in programma il 14 agosto dalle 21.30 in piazza Maggiore, con una pista da ballo allestita sotto il maxischermo di 'Sotto le stelle del cinema', che chiude così questa edizione. Presentate da Mauro Malaguti, di Radio Sanluchino, saranno protagoniste le orchestre Massimo Budriesi, e Barbara Lucchi & Massimo Venturi, eredi dei maestri Ruggero Passarini e Dino Lucchi, tra valzer, polka e mazurca. Ci saranno anche Marco Marcheselli con la musica dell'organino tipico bolognese, Fausto Carpani e il suo dialetto cantato, e Carlo Pelagalli che curerà il racconto della storia filuzziana attraverso immagini esclusive. A mezzanotte arriverà Andrea Mingardi con il suo spettacolo in dialetto bolognese.