Incendio Faenza è sotto controllo

(ANSA) - BOLOGNA, 10 AGO - Le squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte e l'incendio scoppiato ieri in un magazzino di logistica di Faenza (Ravenna) dove sono andate a fuoco materie plastiche è ormai sotto controllo. Lo dice Giovanni Malpezzi, sindaco di Faenza, secondo il quale il rogo dovrebbe essere definitivamente domato in giornata.

Le fiamme, sprigionatesi per motivi ancora da chiarire, hanno impegnato decine di squadre dei vigili del fuoco e centinaia di uomini, per terra e per aria, e tenuto in apprensione la popolazione, soprattutto per via della densa nube nera che si è levata dal capannone. I primi rilievi dell'aria rassicurano, ma i risultati su eventuali diossine e metalli si avranno lunedì e la popolazione è invitata a restare il più possibile in casa, con le finestre chiuse, e a consumare frutta e verdura del territorio solo lavata accuratamente.