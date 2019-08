Caldo, a Bologna week end a 37 gradi

(ANSA) - BOLOGNA, 9 AGO - Week end a 37 gradi a Bologna: da domani, 10 agosto, arriva una nuova ondata di calore nel capoluogo emiliano, nei comuni limitrofi e in quelli di pianura.

Proseguirà almeno fino a lunedì. Lo comunica l'Arpae.

L'Azienda Usl di Bologna, in base al piano anti ondate di calore attivo da metà giugno, ha quindi allertato i pronto soccorso, gli ospedali, le case di cura e le strutture di assistenza per gli anziani, i medici e i pediatri di famiglia, gli infermieri dell'assistenza domiciliare dell'area metropolitana. Per la popolazione le raccomandazioni di prassi: limitare la permanenza all'aperto nelle ore più calde della giornata, bere molto e spesso evitando alcol e caffeina, bibite gassate o contenenti zuccheri, fare bagni o docce con acqua tiepida, utilizzare i climatizzatori regolando la temperatura dell'ambiente con una differenza di non più di 6/7 gradi rispetto a quella esterna.