'Bay Fest' con The Offsprings a Bellaria

(ANSA) - RIMINI, 9 AGO - Punk rock e folk punk al centro di tre giorni di concerti, dal 12 al 14 agosto, a Bellaria Igea Marina (Rimini): l'edizione 2019 di 'Bay Fest' propone come nomi di punta The Offsprings, Ska-P e Nofx, ma in cartellone ci sono anche colonne portanti della storia del punk rock come Pennywise, Dead Kennedys, Sick of It All e Good Riddance, accanto a band emergenti come The Story So Far, Pup e Masked Intruder, per abbracciare tutte le generazioni e gli stili del genere. A coronamento, il punk rock cantautorale di Frank Turner e lo ska-punk dei Less Than Jake, oltre a band italiane come Punkreas, Persiana Jones e Shandon.

Sul palco acustico denominato Acoustic Beach Stage, direttamente sulla spiaggia presso il Beky Bay, si alterneranno altri nomi internazionali: Joy Cape, frontman dei Lagwagon, Dave Hause, il francese Mike Noegraf, gli inglesi Brightr e San Chalcraft, il cantautore romano Palm Down. Gli show si terranno dalle 15, per entrare poi nell'area main stage con i concerti degli artisti principali.