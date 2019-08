Festa per Romano Prodi all'Elba, compie 80 anni

In vacanza, insieme all'inseparabile moglie Flavia, per alcuni giorni di relax all'isola d'Elba. Così Romano Prodi festeggia gli 80 anni, senza celebrazioni ufficiali, ma in modo privato come è sempre stato nel suo stile. Nelle prossime settimane, il Professore riprenderà la sua attività, tra cui quella a sostegno della Fondazione per la collaborazione tra i Popoli che presiede.

Nato a Scandiano, nel Reggiano, il 9 agosto 1939, ma da sempre legatissimo alla sua Bologna, Prodi è stato un protagonista della vita economica e politica del Paese, tanto che il fondatore dell'Ulivo ancora oggi è un punto di riferimento per l'area di centrosinistra. Negli ultimi tempi è tornato anche a far sentire la sua voce in prima persona, come in occasione delle ultime primarie del Pd.