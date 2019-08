Anziana si sente sola, Cc le fanno compagnia

Ha chiamato il 112 in piena notte, spiegando ai carabinieri di essere spaventata perché la sorella era andata via da casa e lei si sentiva sola e aveva paura, abitando in una zona isolata a Lizzano in Belvedere, sull'Appennino bolognese. Una pattuglia della stazione di Alto Reno Terme è andata a controllare e, dopo avere parlato con la donna, una pensionata di 84 anni, si è scoperto che la sorella era in realtà morta da una quindicina d'anni. L'anziana a quanto pare aveva avuto un momento di smarrimento e aveva bisogno di compagnia e conforto. I militari sono rimasti con la pensionata per più di un'ora, per tranquillizzarla e farle un po' di comapgnia. A quanto risulta, la donna vive sola e non ha parenti in zona.

Data ultima modifica 08 agosto 2019 ore 16:02