A ottobre i mondiali di ricerca funghi

(ANSA) - BOLOGNA, 8 AGO - Porcini da cercare, porcini da raccogliere, porcini da raccontare e infine da mangiare. Per il settimo anno torna il Campionato mondiale del fungo, che anche per questa edizione si svolgerà a ottobre, il 12 e il 13, a Cerreto Laghi, nel Comune di Ventasso, in provincia di Reggio Emilia. La grande novità del 2019 è che tutti i concorrenti - le iscrizioni sono già aperte - dovranno partecipare alla raccolta combinata di funghi e rifiuti, per un mondiale più rispettoso e sostenibile. L'evento, nato da un'idea di Frà Ranaldo e dei Briganti di Cerreto, è organizzato dal Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano, in collaborazione con il Comune di Ventasso e con il contributo di Passione Funghi e Tartufi, A Passeggio nel Bosco, Iren e Riccoboni Holding. A questi partner si è aggiunta dallo scorso anno la collaborazione con Geotiket, il portale italiano per l'acquisto online dei permessi di raccolta funghi.