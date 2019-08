Dimentica cane nell'auto al sole, morto

(ANSA) - PARMA, 2 AGO - La dog sitter dimentica il cagnolino nell'auto al sole e l'animale muore: la donna è stata denunciata e il pm ha disposto l'autopsia sulla bestiola. Lo riporta la Gazzetta di Parma.

La padrona del cane, un carlino di 6 anni, prima di partire per le vacanze aveva scelto la dog sitter tramite un annuncio su internet e le aveva affidato l'animale. In uno dei giorni più caldi di luglio la donna, parmigiana, ha chiuso il carlino nell'auto ed è andata a fare un po' di spese. La cagnolina è rimasta in quella scatola d'acciaio per parecchio tempo, senza che nessuno la vedesse, e quando la dog sitter è tornata il carlino era ormai esanime.

La donna è ora indagata per maltrattamento di animali aggravato dalla morte del cane e il pm ha disposto l'autopsia, anche se non pare ci siano dubbi sul fatto che il surriscaldamento dell'abitacolo possa essere stato almeno una concausa del decesso. Le indagini sono affidate ai carabinieri del Gruppo forestale di Parma.