Labirinto della Masone, musica e cinema

(ANSA) - PARMA, 30 LUG - 'Balletti Meccanici' è la rassegna cinematografica e musicale che il Labirinto della Masone di Fontanellato (Parma), la creazione di Franco Maria Ricci, proporrà dal 2 al 31 agosto. Nella piazza centrale del labirinto sono in programma undici appuntamenti: il venerdì concerti e sonorizzazioni dal vivo, il sabato una scelta variegata di proiezioni, oltre ad un'ulteriore serata giovedì 8 agosto.

Ad aprire la rassegna musicale sarà il 2 agosto il concerto di Mokadelic, band romana tra post-rock, sperimentazione e psichedelia, nota al pubblico per la colonna sonora della serie tv 'Gomorra'. Il 9 cinque band sonorizzeranno cortometraggi ispirati ai viaggi stellari e allo sbarco sulla Luna; seguiranno appuntamenti con C+C=Maxigross, per presentare l'ultimo album 'Deserto', con Earthset per la sonorizzazione live del film muto 'L'uomo meccanico' (1921) di André Dreed, uno dei primi film di fantascienza prodotti in Italia, e con la sonorizzazione dal vivo di cartoni giapponesi realizzati tra il 1929 e il 1935.

