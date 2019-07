E-R rimborsa parrucche pazienti tumore

(ANSA) - BOLOGNA, 30 LUG - La Regione Emilia-Romagna fornirà un contributo di 400 euro per l'acquisto di parrucche da parte di donne pazienti oncologiche sottoposte a trattamenti chemioterapici o radioterapici. Destinatarie una platea di circa 3.400 donne in tutta la Regione e le richieste di contributo dovranno essere indirizzate all'Ausl di residenza, utilizzando un modulistica che verrà definita dall'assessorato alla Salute nelle prossime settimane. La scelta della giunta raccoglie l'appello firmato da 3mila persone in questa direzione e presentato dalla promotrice Odette Piola al governatore Stefano Bonaccini lo scorso 31 maggio.

"Avevamo preso un impegno e l'abbiamo mantenuto", ha sottolineato Bonaccini: "Questo vuole essere un segno di attenzione e sensibilità, un aiuto per migliorare la qualità di vita delle pazienti e per accompagnarle in un percorso che ovviamente auspichiamo sia di superamento della malattia".