Festa Lega Romagna 2-6/8, clou Salvini

(ANSA) - BOLOGNA, 29 LUG - Cinque giorni di festa in Piazza dei Salinari, nel cuore di Cervia-Milano Marittima, per la Lega Romagna. Da venerdì prossimo a martedi 6 agosto, nella cittadina adriatica, andrà in scena la kermesse del Carroccio intitolata 'L'Italia in testa, la Romagna nel cuore' che vedrà al centro l'intervento, sabato 3, del vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, di casa a Milano Marittima, scelta spesso per le sue vacanze.

A dibattere sui temi della politica nazionale, oltre a Salvini, saliranno sul palco della Lega Romagna, tra gli altri, Lorenzo Fontana, ministro per gli Affari europei; il presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga; il ministro degli Affari regionali e Autonomie, Erika Stefani; i ministri per la Famiglia e la Disabilità, Alessandra Locatelli e e dell'Istruzione, Università e Ricerca, Marco Bussetti. L'area della Festa, dove sarà in funzione uno stand gastronomico romagnolo, sarà aperta al pubblico dalle 18.30 di ognuna delle cinque giornate.