Capriolo in centro Santarcangelo,salvato

(ANSA) - BOLOGNA, 29 LUG - Si aggirava in evidente stato di agitazione, lui giovane capriolo abituato a muoversi su prati e colline, tra le abitazioni di Via Alighieri e Via Galilei nel centro di Santarcangelo di Romagna, nel Riminese. Raggiunto dagli agenti della Polizia Provinciale e della Polizia municipale dell'Unione Valmarecchia, aiutati da una guardia venatoria dell'associazione Raggruppamento Provinciale Ggv, è stato 'salvato' e liberato in un'area rurale sicura dopo avere verificato le sue condizioni di salute.

I fatti risalgono a sabato scorso quando il capriolo è stato catturato dopo essere sceso fino al centro della cittadina romagnola e avere saltato diverse recinzioni passando da un'abitazione all'altra con il pericolo di finire sulla strada.

Per recuperare l'esemplare in condizioni di sicurezza gli agenti hanno provveduto alla chiusura del traffico: una volta bloccato il capriolo è stato portato in una zona di campagna sicura e liberato.