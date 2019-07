In 200 a Predappio per nascita Mussolini

(ANSA) - BOLOGNA, 28 LUG - Circa duecento persone hanno sfilato per le vie di Predappio, nel Forlivese, per raggiungere la cripta dove è sepolto Benito Mussolini, aperta in occasione del 136/o anniversario della nascita del Duce. Il corteo, seguito da un servizio d'ordine discreto ma attento, si è mosso dal centro della cittadina romagnola e si è fermato di fronte alla gradinata che conduce al cimitero di San Cassiano, osservando così la volontà della famiglia Mussolini che, nei giorni scorsi, aveva chiesto che tutto si svolgesse con educazione e rispetto. Non si sono registrati problemi di ordine pubblico.

Davanti alla scalinata che conduce alla cripta - aperta oggi dalle 8.20 alle 18 - ha preso la parola il referente provinciale dell'Associazione Nazionale Arditi d'Italia, Mirco Santarelli il quale, rivolgendosi ai partecipanti alla commemorazione ha detto: "siamo sotto osservazione. Chi non si sente di fare il saluto romano si metta la mano sul cuore per salutare il nostro Duce".