Zingaretti: salvate l'Emilia-Romagna

(ANSA) - BOLOGNA, 24 LUG - "Agli emiliano-romagnoli bisogna dire: 'Salvate l'Emilia-Romagna', salvate con un progetto che guarda al futuro chi ha dimostrato di saperla e volerla difendere". E' l'appello lanciato in vista delle prossime elezioni Regionali da Nicola Zingaretti, il segretario del Pd in visita alle Cucine Popolari di Bologna: "Combatteremo a fianco di Stefano Bonaccini, perché dobbiamo impedire che una delle regioni più importanti d'Italia cada nelle mani di chi sta distruggendo l'Italia: questo è il vero pericolo che corrono i cittadini".

Zingaretti si è detto certo che le polemiche su Bibbiano non incideranno sul voto: "Proprio alla luce di un Paese che si è fermato, gli emiliano-romagnoli premieranno chi in questi anni con Stefano e la sua squadra, si è battuto per l'Emilia-Romagna e per tenere alta la bandiera dello sviluppo".