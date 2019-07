Comune Emilia Romagna ora è plastic free

Dal primo ottobre il Comune di Calderara di Reno, in provincia di Bologna, diventerà 'plastic free'. Lo ha sancito un'ordinanza firmata dal sindaco Giampiero Falzone che non solo attesta l'adesione dell'amministrazione alla campagna per la limitazione dell'uso della plastica non compostabile, ma ne vieta l'utilizzo durante eventi pubblici e in mense private. Dal primo ottobre scatta il divieto di apparecchiare usando posate, bicchieri o piatti non degradabili i tavoli di sagre, mense pubbliche o di usare sacchetti di plastica durante eventi o iniziative. Dal primo gennaio 2020 il divieto si estenderà alle mense private e riguarderà "anche la vendita e l'uso - si legge nell'ordinanza - di bastoncini per l'igiene orale". "Si tratta di un passo storico - ha spiegato Falzone - gli organizzatori di sagre e eventi avranno tempo di organizzarsi.

Questa decisione spero dia un indicazione ai cittadini sulle buone pratiche in tema riduzione rifiuti e riciclo".